Les nationalistes applaudissent la fin du cours d'éthique et culture religieuse

altmodern via Getty Images

MONTRÉAL — Le milieu nationaliste québécois applaudit la décision du gouvernement Legault d’abolir le cours d’ éthique et culture religieuse , ou du moins de vouloir le transformer.

En janvier, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge avait fait observer en annonçant une consultation pour la révision en profondeur du cours que celui-ci faisait l’objet de nombreuses critiques d’experts et dans le milieu scolaire.

Nadia El-Mabrouk, une professeure du département d’informatique de l’Université de Montréal, une des plus vives opposantes au cours, disait que le cours définissait les citoyens par leur religion. Selon elle, le cours est responsable de la faible popularité de la Loi sur la laïcité auprès des jeunes.

En janvier, l’ancien chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a écrit sur son blogue qu’il est «difficile de ne pas voir une relation de cause à effet entre ce cours et le fait que les Québécois de 18 à 24 ans, donc qui ont été exposés au cours, soient les moins favorables à l’interdiction des signes religieux pour les personnes en autorité».

Mme Jafralie dit que le cours montrait aux élèves que le Québec était peuplé de gens dotés de croyances différentes. On n’enseigne pas aux jeunes à être plus religieux, souligne-t-elle, on leur explique pourquoi certains le sont.