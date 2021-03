TVA dévoile les premiers détails de sa nouvelle série annuelle

La série nous invitera à découvrir les secrets et à suivre l’histoire des membres de la famille Peters, lesquels seront chamboulés par un événement qui les poussera à reconsidérer les choix qu’ils font et qu’ils ont faits au cours de leur existence.

«Les moments parfaits, c’est une histoire de famille avec à l’avant-plan les hauts et les bas de Catherine, Louis, Philippe et leurs parents, Georges et Judith. Et pas loin derrière, ceux de la génération montante: Hugo, Charlotte et Tristan, les enfants de Catherine. La série débute au moment où toute la famille Peters se prépare à accueillir Hugo, de retour d’un long périple en mer. Une aventure assombrie toutefois par un drame qu’il a vécu, et dont il porte la culpabilité. Mais la fête n’aura pas lieu puisque toute la famille doit se précipiter à l’hôpital où l’un des leurs est dans un état critique.»