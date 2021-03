Les Maple Leafs congédient l'entraîneur-chef Mike Babcock

«Au fil des cinq dernières saisons, Mike a joué un rôle intégral dans le changement de direction de notre concession. L’implication et l’infatigable éthique de travail de Mike ont placé notre organisation dans une meilleure position, et nous sommes extrêmement reconnaissants des assises qu’il a contribué à bâtir ici», a tenu à dire Shanahan dans le communiqué officiel de l’équipe.

«Il m’a donné ma chance dans la Ligue nationale de hockey. Il m’a montré la LNH et a fait un excellent travail tous les jours. Il s’agit d’un moment difficile pour lui et sa famille et j’ai certainement mal pour lui.»

Au coeur d’un périple de six matchs à l’étranger, la formation torontoise affiche un dossier de 0-5-1 à ses six dernières sorties. Elle n’a pas gagné depuis le 7 novembre, alors qu’elle avait battu les Golden Knighs de Vegas 2-1 en prolongation à l’Aréna Scotiabank.

Embauché le 20 mai 2015, date à laquelle il a signé un contrat de 50 M$ US pour huit ans - le plus lucratif pour un entraîneur-chef dans l’histoire de la LNH - Babcock, 56 ans, a dirigé 351 matchs avec les Maple Leafs. Il a présenté une fiche globale de 173-133-45, mais ses équipes n’ont gagné que huit matchs sur 20 en séries éliminatoires.

Babcock s’était présenté à Toronto avec un impressionnant curriculum vitae, incluant une conquête de la coupe Stanley avec les Red Wings de Detroit en 2008 et des médailles d’or olympiques consécutives lors des Jeux de 2010, à Vancouver, et de 2014. Il a aussi mené les Red Wings et les Mighty Ducks d’Anaheim aux finales de la coupe Stanley en 2009 et en 2003, respectivement.