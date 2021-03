Les écoles talmudiques ouvrent toutes les portes, selon un leader hassidique

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

Abraham Ekstein témoignait pour la défense dans le recours intenté par Yochonon Lowen et Clara Wasserstein, deux anciens membres de la communauté juive ultra-orthodoxe de Boisbriand. Les plaignants soutiennent que le gouvernement du Québec et plusieurs écoles hassidiques ne leur ont pas assuré une éducation appropriée, en violation de la Loi sur l’instruction publique.

M. Lowen et Mme Wasserstein, un couple marié dans la quarantaine, allèguent que les écoles juives privées gérées par la communauté Tash à Boisbriand, au nord de Montréal, ne les ont nullement préparés à la vie dans le monde extérieur.

M. Ekstein a soutenu lundi que pour un jeune homme qui achève son éducation talmudique, «rien ne l’empêche d’apprendre (ensuite) toutes les autres choses qu’il veut dans sa vie». Il a expliqué que la communauté hassidique au Québec enseigne aux enfants à être analytiques et à penser logiquement — des compétences qui, selon lui, sont essentielles pour pratiquer à peu près n’importe quel métier. Mais en contre-interrogatoire, il a admis que l’enseignement talmudique était réservé aux seuls garçons.

Il a par ailleurs affirmé qu’en vertu de règles plus strictes adoptées plus tard, les membres des communautés juives ultra-orthodoxes au Québec doivent désormais inscrire leurs enfants comme «élèves à la maison», et l’enseignement qu’ils reçoivent est surveillé par le ministère de l’Éducation.