L'émission «Les Chefs!» ne sera pas de retour ce printemps

Felix Renaud via Radio-Canada

Les mesures sanitaires et la distanciation physique rendaient tout simplement impossible la production de l’émission dans les délais habituels.

«Au cours des derniers mois, nous avons étudié une foule d’options pour voir comment on pourrait produire Les Chefs! dans le respect strict des consignes de santé publique. Il est important pour nous de sauvegarder la sécurité de tous les participants et les artisans de l’émission tout en maintenant la qualité de contenu et de production. Après avoir exploré toutes les options, nous avons dû nous rendre à l’évidence que cela était impossible cette année», a déclaré Marleen Beaulieu, présidente d’Attraction Images, par voie de communiqué.