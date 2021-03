Les audiences de Groupe Yvon Michel devant la RACJ sont commencées

Finalement, M. Lacroix a expliqué que New Era Boxing, particulièrement son principal dirigeant, Yan Pellerin, ne détenait pas de permis annuel d’organisation d’événement de boxe et que GYM aurait donc prêté sa licence. L’avocat de GYM, Me Martin Pichette, a alors évoqué plusieurs galas organisés conjointement par des organisations n’ayant pas de permis annuel, plus particulièrement les clubs de hockey junior les Cataractes de Shawinigan et l’Océanic de Rimouski, qui participent à l’organisation du groupe Eye of the Tiger Management.