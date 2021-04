Les antinucléaires cherchent une Greta Thunberg pour porter leur cause

ASSOCIATED PRESS Photo/Ben Finley

Posez une question à Hugo Slim à propos de Greta Thunberg , la jeune activiste de la lutte contre le changement climatique , et une pensée lui vient à l’esprit: si seulement une jeune personne comme elle s’inquiétait autant pour les armes nucléaires .

Ils exhortent Justin Trudeau à mettre de la pression sur les alliés du Canada à l’ OTAN , qui se réunissent mardi à Londres. Ils voudraient que les alliés de l’OTAN commencent à discuter avec des États nucléaires non membres de l’OTAN de la possibilité de se débarrasser un jour de leurs armes atomiques.

Hugo Slim travaille pour une organisation qui s’oppose aux armes nucléaires et qui est réputée pour sa neutralité. Il ne s’attend donc pas à ce que le gouvernement de Justin Trudeau rejette soudainement les armes nucléaires. Mais il souhaiterait que quelqu’un comme Greta Thunberg vienne éveiller les consciences et mette de la pression sur les dirigeants qui possèdent ou soutiennent les armes nucléaires.

Convaincre les plus jeunes

«Il existe actuellement deux grands problèmes existentiels concernant l’espèce humaine: le changement climatique et les armes nucléaires. Le changement climatique a vraiment mobilisé les jeunes du monde entier. Les armes nucléaires semblent être considérées comme un enjeu important davantage chez les personnes plus âgées. C’est difficile de convaincre les plus jeunes du risque», a déclaré Hugo Slim dans une récente entrevue.