Legault s’inquiète des étudiants des cégeps et universités

«L’éducation, c’est ma plus grande priorité comme premier ministre. Les cégeps et les universités font partie de ça. Vous êtes l’avenir du Québec», lance-t-il.

M. Legault affirme ensuite que bien qu’on ait surtout parlé des élèves du primaire et du secondaire dans les dernières semaines, les jeunes adultes demeurent tout autant dans ses pensées. Il dit s’inquiéter de l’impact que la pandémie a eu et continue d’avoir sur la santé mentale de ces jeunes.

Après avoir encouragé quiconque en ressent le besoin à demander de l’aide et à appeler le 811, M. Legault a révélé être en discussion avec la Santé publique. Son équipe tente d’envisager «comment on pourrait pourrait permettre plus de présence sur les campus des cégeps et des universités de manière sécuritaire».