Oui, il est légal de filmer des policiers au travail

La question des séquences vidéos d’interactions policières filmées par des citoyens a pris de plus en plus de place dans l’actualité au cours des dernières semaines, à la suite de la mort de George Floyd aux mains d’un policier blanc à Minneapolis. L’incident a été filmé à l’aide d’un téléphone cellulaire et a entraîné d’imposantes manifestations antiracisme aux États-Unis, au Canada et ailleurs dans le monde.