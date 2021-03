Leclerc Communication met la main sur une station de radio de Montréal

Les propriétaires de Leclerc Communication, Jean-François et Nicolas Leclerc, ont également demandé au CRTC de pouvoir modifier les conditions de licence de CJPX-FM 99,5, pour la faire passer d’une station de format spécialisé à une station de musique populaire qui diffusera de la musique pop-rock et alternative.

Et même si cette annonce marque la fin des activités de Radio-Classique sur la bande FM à Montréal, Gregory Charles et son groupe Média ClassiQ ont dit souhaiter continuer d’offrir sa programmation par le biais du web, au radioclassique.ca.

«Il y a 4 ans déjà, je me suis engagé, avec Média ClassiQ et notre équipe de passionnés de musique classique, à prendre la relève de Jean-Pierre Coallier et à diffuser, grâce au réseau Radio-Classique, la plus belle musique au monde à Montréal, à Québec, partout au Québec et de fait dans le monde entier», a expliqué Gregory Charles, par communiqué.