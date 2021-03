Leadership du PLQ: débat autour de «bébelles» entre Cusson et Anglade

Les militants et les députés qui appuient Mme Anglade se sont présentés au rassemblement libéral en arborant fièrement un t-shirt et un macaron aux couleurs de leur favorite qui a choisi pour thème «Bâtir demain».

«Si on veut faire un débat d’idées, encore faut-il qu’il y en ait à débattre. Alors on les attend avec impatience», a dit la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne à propos de M. Cusson.

Dimanche, il a dit favoriser «une société plus juste, plus équitable», notamment pour les aînés.

À propos du modèle d’intervention de l’État dans l’économie, M. Cusson a dit se montrer «extrêmement prudent». Il faut «intervenir où on fait la différence», et non «à tout venant, à tout moment, pour à peu près n’importe quoi», selon lui.

D’autres candidats?

La course au leadership du PLQ, en vue de trouver un successeur à Philippe Couillard, a débuté officiellement samedi et toute personne intéressée à devenir chef du parti a jusqu’au 6 mars pour déposer son bulletin de candidature.

On ne compte pour l’instant que deux candidats: M. Cusson et Mme Anglade.

«Plus y a de gens, plus ça fait des débats d’idées, alors plus ça peut être intéressant et plus ça prouve qu’on est un parti vivant», a-t-il fait valoir, avant de quitter précipitamment le conseil général pour aller faire campagne à Québec, où le vote par anticipation a commencé dans Jean-Talon, pour le scrutin du 2 décembre.