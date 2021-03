Le koala sauvé des flammes en Australie n'a pas survécu

Une nouvelle bien triste. Le koala terriblement blessé et brûlé des suites d’un feu de forêt en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, est mort.

Depuis que Toni Doherty, une automobiliste, l’a arraché à un incendie dangereux près de Port Macquarie la semaine dernière, le koala nommé Lewis recevait des soins intensifs. Malheureusement, ceux-ci n’ont pas suffi à le maintenir en vie et c’est mardi que l’hôpital pour koalas de la ville a annoncé la mort de l’animal.

“Aujourd’hui, nous avons pris la décision d’endormir Ellenborough Lewis. Nous l’avons placé sous anesthésie générale ce matin pour évaluer ses brûlures et changer les pansements. Nous avons récemment signalé que ‘les blessures par brûlures peuvent s’aggraver avant de s’améliorer’. Dans le cas d’Ellenborough Lewis, les brûlures se sont aggravées, et n’auraient malheureusement pas guéri. L’objectif numéro un de l’hôpital pour koalas est le bien-être des animaux, c’est donc sur cette base que cette décision a été prise.

Les images du sauvetage de Lewis avaient fait le tour de la toile la semaine dernière lorsque Toni Doherty l’avait aperçu, pris au piège par les flammes près de Long Flat en Nouvelle-Galles du Sud . L’Australienne a pris son courage à deux mains et n’a pas hésité à pénétrer l’incendie pour secourir la pauvre bête. Sur les images, on la voyait envelopper Lewis dans son T-shirt avant de l’abreuver d’eau.

Elle a ensuite amené le koala gravement blessé à 49 kilomètres de là jusqu’à l’hôpital pour koalas de Port Macquarie où il a été nommé en l’honneur du petit-fils de sa sauveuse et pris en charge.

“Je savais que je devais mettre quelque chose autour de lui pendant que je courais vers l’arbre, alors j’ai enlevé ma chemise et je l’en ai recouvert. J’ai juste essayé de le sortir du feu, il faisait si chaud et c’était si effrayant”, a confié la femme au média australien Nine News.