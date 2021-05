Le gel antibactérien et le lavage des mains protègent-ils contre le coronavirus?

Andia via Getty Images

Andia via Getty Images

C’est une question qui préoccupe le monde entier, car une nouvelle souche de coronavirus — une famille de virus qui a provoqué des épidémies telles que le SRAS et le MERS — a été identifiée à Wuhan, en Chine, et des cas continuent d’être confirmés dans le monde entier.

Le Canada signale un cas confirmé de virus, un présumé et plus d’une douzaine d’autres personnes subissent des tests de dépistage. Alors que les masques faciaux s’envolent des étagères partout au Canada, la demande de désinfectants pour les mains à base d’alcool a également augmenté chez les personnes qui tentent d’éviter le virus infectieux.

Le fait est que le coronavirus de Wuhan est un virus respiratoire semblable au rhume et à la grippe. Un grand nombre des techniques que vous pouvez utiliser pour éviter la grippe s’appliquent aussi afin de vous protéger contre le coronavirus— vous laver les mains, rester à la maison si vous êtes malade, en parler à votre médecin. Bien qu’il n’y ait que deux cas présumés de coronavirus au Canada, (et peut-être un troisième en Colombie-Britannique selon les dernières informations au moment de mettre en ligne cet article), des centaines de milliers de personnes contractent la grippe chaque année. Et les moyens de les éviter sont essentiellement les mêmes.