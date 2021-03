Le climat dégénère à l'Assemblée nationale

Or, le verbe “bloquer” fait partie de la liste des termes jugés antiparlementaires par l’Assemblée nationale.

“M. le Président, si on n’a plus de terme antiparlementaire, vous allez perdre le contrôle de la Chambre, ce n’est pas ça que vous voulez - il doit les retirer”, a averti M. Tanguay.

Tandis que le PLQ et QS prenaient à partie le président Paradis, le Parti québécois (PQ), lui, a préféré braquer les projecteurs sur Simon Jolin-Barrette, qui est le chef d’orchestre des travaux à l’Assemblée nationale.

C’est le seul à pouvoir faire baisser la tension, en faisant preuve d’humilité et en résistant à la tentation “d’avoir le dernier mot”, selon Martin Ouellet, leader parlementaire du PQ.

“Il fait des effets de toge. Ce n’est pas nécessaire. Et ce que ça fait, (...) c’est que ça augmente la frustration des oppositions. Et, au final, on fait juste augmenter le nombre de décibels.”