Pgiam via Getty Images Les restaurants de Mont-Tremblant devront fermer leur salle à manger dès lundi. (photo d'archives)

La MRC des Pays-d’en-Haut et celle des Laurentides passeront au palier d’alerte rouge dès lundi, a annoncé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

«La santé publique a procédé à ce changement en raison de l’évolution de la situation épidémiologique au cours de la dernière semaine», a indiqué le ministère de la Santé par voie de communiqué, vendredi.

La MRC des Pays-d’en-Haut comprend entre autres la ville de Saint-Sauveur et celle des Laurentides, la ville de Mont-Tremblant.

Les restaurants de ces deux secteurs devront donc fermer leur salle à manger dès lundi. Les mesures restrictives concernant les milieux scolaire et sportif entreront par contre en vigueur quelques jours plus tard, soit le 17 décembre.

«Nous observons une hausse significative des cas dans deux secteurs de la région des Laurentides, et c’est pourquoi nous demandons à la population de redoubler d’efforts et de vigilance», a affirmé le ministre Dubé.

«Pour réduire le nombre de cas et d’hospitalisations, la solution est simple: il faut limiter nos contacts. C’est d’autant plus important pour la période des fêtes qui s’en vient, si on veut protéger nos personnes les plus vulnérables et notre réseau de la santé», a-t-il ajouté.

Les hospitalisations encore en hausse

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi 1713 nouvelles infections à la COVID-19 et 53 nouveaux décès attribuables à la pandémie.

Le bilan de la province est maintenant de 160 023 cas et 7435 pertes de vie depuis le début de la crise sanitaire.

Six des 53 nouveaux décès ajoutés au bilan sont survenus dans les 24 dernières heures, 36 ont eu lieu entre le 4 et le 9 décembre, 10 datent d’avant le 4 décembre et un autre est survenu à une date inconnue.

On rapporte 23 hospitalisations de plus, pour un total de 871. Dix patients de plus ont été admis dans une unité de soins intensifs pour un total de 123.