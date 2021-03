Laurent Duvernay-Tardif reçoit les grands honneurs à Québec

L’athlète québécois Laurent Duvernay-Tardif veut se servir de son nouveau statut de héros national comme d’une tribune pour transmettre ses valeurs aux jeunes: la persévérance scolaire, la discipline personnelle et l’activité sportive.

Il n’était pas peu fier, mardi, de recevoir la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale, à l’occasion d’une cérémonie tenue à l’agora du parlement, et à laquelle ont assisté quelques centaines de personnes du public venues le rencontrer et l’applaudir.

Ému, il a tenu à exprimer sa reconnaissance envers sa famille et envers tous ceux qui lui ont ouvert des portes et permis ainsi de réaliser ses rêves de jeunesse, même s’ils paraissaient parfois inaccessibles.

“Je me sens extrêmement privilégié”, a-t-il dit devant les dignitaires et le public réunis à l’agora, se montrant fier de son parcours et visiblement pressé de redonner à la génération suivante.