Laurent Duvernay-Tardif est l'un des athlètes de l'année du «Sports Illustrated»

‘LDT’, qui a remporté le dernier Super Bowl en compagnie des Chiefs de Kansas City, a été rejoint par son coéquipier, le quart-arrière Patrick Mahomes, le joueur des Lakers de Los Angeles LeBron James, la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka et la joueuse de basketball féminin du Storm de Seattle Breanna Stewart.

«En tant qu’athlète, nous avons le pouvoir d’avoir un impact positif sur notre société. Ça signifie tout pour moi, d’être reconnu pour mon implication communautaire à l’extérieur du terrain avec l’une des récompenses sportives les plus prestigieuses», a écrit le Québécois sur Twitter.

«J’aimerais dédier ce trophée à tous les travailleurs de la santé qui ont fait de grands sacrifices pour protéger et prendre soin des autres. Merci. Le travail n’est pas terminé», a-t-il ajouté.

C’est pourquoi il a entamé plus tôt cette année un programme d’entraînement qui lui permettra de se présenter en forme optimale au prochain camp des Chiefs. En plus de travailler dans les CHSLD. Et d’étudier... à Harvard.