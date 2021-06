Lady Gaga s’affiche avec son nouvel amoureux

Lady Gaga a enflammé les réseaux sociaux en publiant une photo d’elle et de son nouvel amoureux sur Instagram, ce lundi 3 février. Mais malgré ce que tous les fans de A Star Is Born souhaitaient ardemment, il ne s’agit malheureusement pas du beau Bradley Cooper .

La star a publié une photo d’elle enlaçant le philanthrope et chef d’entreprise Michael Polansky, sur un bateau.

«Nous avons eu beaucoup de plaisir à Miami. Plein d’amour à mes petits monstres et à mes fans, vous êtes les meilleurs!» a-t-elle écrit, après avoir assisté au Super Bowl.

Les rumeurs allaient bon train sur une possible liaison entre les deux vedettes du film A Star Is Born, sorti en 2018, surtout après leur prestation aux Oscars. Mais Lady Gaga et Bradley Cooper ont toujours nié avoir eu une relation amoureuse.