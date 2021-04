L'admirateur de l'auteur de la tuerie de Polytechnique de retour en Cour jeudi

Michał Chodyra via Getty Images

Rochefort, 70 ans, devait subir cette enquête mardi matin, puis dans l’après-midi, mais la Couronne et la défense ont dû obtenir une nouvelle date, les parties prévoyant environ trois heures pour la procédure.

Entre-temps, on a pu apprendre de son avocat, Me Marc-Olivier Carrier, que le septuagénaire, accusé d’avoir fomenté la haine envers les femmes, a été jugé apte à comprendre la nature des procédures intentées contre lui à la suite d’une évaluation psychosociale.

L’accusé «a été rencontré par les intervenants pour savoir s’il était apte à comparaître. Le résultat est positif. Monsieur est apte à comparaître», a affirmé Me Carrier.

- Me Marc-Olivier Carrier, avocat de Jean-Claude Rochefort

La procureure de la Couronne, Me Josiane Laplante, qui prévoit convoquer un témoin, ne l’entend pas ainsi et a fermement l’intention de s’opposer à sa remise en liberté.

Me Laplante a expliqué qu’elle «s’objecte sur le deuxième motif, c’est-à-dire le risque de récidive» et qu’elle entend aussi invoquer le maintien de la confiance du public face à l’appareil judiciaire.

Jean-Claude Rochefort publiait sous un pseudonyme des articles dans lesquels il faisait non seulement l’apologie du tueur de Polytechnique, mais aussi la promotion de sa sanctification et de la création d’une journée internationale à son nom et ainsi de suite.