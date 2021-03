Lac-Saint-Jean: les deux cadavres trouvés sont probablement ceux des motoneigistes disparus

ANNE-SOPHIE THILL/AFP via Getty Images

ANNE-SOPHIE THILL/AFP via Getty Images

Le sergent Hugues Beaulieu, de la Sûreté du Québec (SQ), signale que les deux corps pourraient bien être ceux des deux touristes français qui étaient toujours portés disparus: Jean-René Dumoulin, 24 ans, et Arnaud Antoine, 25 ans. Il rappelle qu’un coroner devra toutefois procéder à l’identification formelle des cadavres.

Le 21 janvier dernier, l’expédition en motoneige d’un groupe de huit touristes français et de leur guide québécois a tourné au drame dans le secteur de Saint-Henri-de-Taillon, lorsque cinq d’entre eux ont sombré dans le lac Saint-Jean.

Les recherches étaient souvent rendues pénibles par le froid intense qui sévissait dans le secteur. Le froid ajoutait à l’épaisseur de la glace qui se refermait autour des embarcations des plongeurs de la SQ et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Ceux de Julien Benoit, âgé de 34 ans, et de Yan Thierry, âgé de 24 ans, ont été récupérés deux jours plus tard, à plus de trois kilomètres du lieu des recherches initiales.