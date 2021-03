«La Voix»: le parcours inspirant d'une jeune femme autiste

Pour son audition, Tara Beauchamp a choisi la pièce Diva Dance, tirée du classique du cinéma de science-fiction The Fifth Element.

Les candidats âgés de plus de 40 ans et ceux proposant des performances plus inusitées éprouvent énormément de difficultés à percer la carapace de Garou, de Coeur de Pirate, de Pierre Lapointe et de Marc Dupré.