«La traque»: une nouvelle série de «true crime» animée par Patrick Lagacé

Radio-Canada proposera la saison prochaine La traque, une nouvelle série documentaire de type «true crime» qui sera animée par Patrick Lagacé, et qui risque d’interpeller bien des téléspectateurs en se penchant sur l’une des peurs les plus présentes dans notre société.

La série se penchera ainsi sur une vague d’invasions de domicile ayant été perpétrées dans l’Ouest de l’île de Montréal entre 2006 et 2009. Au cours de cette période, un individu armé a volé, menacé et traumatisé de nombreuses familles.

Entre un décès, trois tentatives de meurtre et une prise d’otage, il aura fallu dix ans aux forces de l’ordre pour mettre la main au collet de Septimus Neverson, qui a finalement été reconnu coupable de 54 chefs d’accusation en janvier 2020 , et condamné à la prison à perpétuité.

La traque compte mettre en valeur la collaboration entre les différents corps policiers dans cet affaire, lesquels ont su découvrir la plus infime des preuves pour permettre aux enquêteurs de retracer Neverson jusqu’à Trinité-et-Tobago, son pays d’origine. Le tout en plus de donner la chance aux victimes de s’exprimer et de faire le point sur ce qu’ils ont vécu, plus d’une décennie après les faits.

Il s’agit d’ailleurs d’un projet qui trottait dans la tête du journaliste et du producteur Guillaume Lespérance depuis un certain temps déjà.

«Pour faire des true crime de qualité, ça prend des moyens [...] Et quand je parle de moyens, c’est de prendre le temps de bien faire les choses. Et en faisant bien les choses, on respecte les familles, on ne tourne pas les coins ronds, on raconte une vraie histoire. On ne peut pas brusquer les gens dans ce genre de dossiers-là», a renchéri le producteur, qui s’affiche d’ailleurs comme un grand consommateur de ce type de contenu.