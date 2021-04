La sécurité sera renforcée près de la Colline du Parlement

Grant Faint via Getty Images

«Nous avons signalé l’incident au Service de protection parlementaire, a déclaré le directeur des communications du NPD, George Soule. Au-delà de ça, nous n’avons plus rien à ajouter.»

Le service de protection, qui relève de la Gendarmerie royale du Canada et assure la sécurité de la colline du Parlement et de l’enceinte parlementaire environnante, a déclaré qu’il était au courant de l’incident impliquant M. Singh et «collaborait étroitement avec ses partenaires de sécurité».