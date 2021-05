La vaccination pour la population générale commencera la semaine prochaine

Les personnes âgées de 85 ans et plus pourront prendre rendez-vous dès jeudi pour avoir leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19, a annoncé François Legault mardi en conférence de presse.

Poursuivre les efforts

«Si on ne fait pas attention, dans les prochaines semaines, on pourrait voir le nombre de cas exploser», a prévu François Legault.

Le ministre de la Santé Christian Dubé assure qu’il n’y aura pas plus de 90 jours entre l’injection des deux doses, et il espère que cela puisse être même plus rapide si le Québec reçoit plus de vaccins que prévu au cours des semaines à venir.