Épisode retiré de «La Petite Vie»: Radio-Canada revient sur sa décision

L’épisode La vidéo, dans lequel Normand Brathwaite interprétait le personnage de Napoléon Kiwi Premier, un professeur en sociologie d’origine ougandaise en visite au Québec pour en apprendre davantage sur la culture et les coutumes québécoises, sera donc de retour dès ce jeudi sur ICI Tou.tv Extra.

«Après plusieurs consultations, il a été convenu, dans le respect de l’œuvre et de tous ses auditoires, de le remettre en ligne, mais avec le panneau d’avertissement général suivant: «Ce programme est proposé tel qu’il a été originellement créé et peut contenir des représentations sociales et culturelles différentes d’aujourd’hui. L’ensemble des épisodes de cette série seront dorénavant précédés de ce panneau», a spécifié le diffuseur par voie de communiqué.