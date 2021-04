Prestation spéciale d'anciens de «Star Académie» à «La Fureur»

Le deuxième retour de La Fureur baignera encore plus dans la nostalgie grâce à des prestations surprises, dont celles d’anciens participants de l’émission Star Académie .

Dans un peu plus de deux semaines, les équipes des filles et des gars s’affronteront dans un match de 90 minutes.

Chez les filles, Élyse Marquis voudra mener son groupe à une deuxième victoire consécutive, bien épaulée par Hélène Bourgeois-Leclerc, Karine Vanasse et Bianca Gervais. Debbie Lynch-White et Marie-Lyne Joncas compléteront pour leur part le quatuor de Maripier Morin et de Mariana Mazza.