«La Fureur»: les gars l'échappent (encore) dans une fin de match dramatique

L’édition Spéciale 20 ans présentée en janvier 2019 ayant connu un succès fracassant, La fureur était de retour sur les ondes d’ICI Télé, ce samedi 4 janvier, question de faire chanter et danser les concurrents et les spectateurs… et de donner la chance aux gars de venger leur défaite crève-coeur de l’an dernier.

Un départ canon

L’histoire se répète

À l’instar de son coéquipier, Pierre-Yves Lord a ensuite confondu les chansons We Will Rock You et We Are the Champions de Queen (malgré l’indice on ne peut plus clair fourni par Véronique Cloutier), servant ainsi la victoire aux filles sur un plateau d’argent.