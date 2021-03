Une nouvelle série dédiée aux couples de «L'amour est dans le pré» à Canal Vie

La très populaire émission de téléréalité animée par Marie-Ève Janvier peut évidemment se vanter d’avoir une feuille de route des plus enviables à cet égard, ayant réussi à former au fil des ans plusieurs unions qui ont su résister au passage du temps, et desquels sont nés plusieurs enfants.

Parmi les couples et familles ayant déjà confirmé leur participation, nous comptons Jérôme Dion, Jessyca Bédard et leurs cinq enfants (saison 2), Luc Deschênes, Mélissa Privée et leurs quatre enfants (saison 3), Ludovic Villeneuve, Jennifer Lessard et leurs 3 enfants (saison 3), ainsi que Gabriel Picard et Clara Choquette (saison 5).