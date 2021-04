On en sait un peu plus sur la deuxième saison de «La faille»

Alors que le tournage de la deuxième saison de La faille s’est amorcé cette semaine, on a appris quelques détails sur l’intrigue. Après Fermont, la sergente-détective Céline Trudeau ( Isabel Richer ) mènera son enquête à Québec – au Château Frontenac, plus précisément.

Les abonnés de Club illico retrouveront, en plus d’Isabel Richer et de Maripier Morin, les comédiens Alexandre Landry, Benoît Gouin et David Savard. De nouveaux visages s’ajouteront également à la distribution, dont Naila Louïdort, Marie Bernier, Geneviève Boivin-Roussy, Jean Marchand, Émile Schneider, Romane Denis et Manuel Tadros.