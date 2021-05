La série «La faille» de retour sur Club illico

La première saison de la série québécoise La faille est de nouveau disponible sur Club illico , après avoir été retiré du service de diffusion après que l’autrice-compositrice-interprète Safia Nolin eut créé une onde de choc dans la communauté artistique québécoise en alléguant avoir été victime d’agression sexuelle et de racisme de la part de Maripier Morin.

«Comme plusieurs autres diffuseurs, dont Radio-Canada/tou.tv, Télé-Québec et Bell/Crave, nous avons pris la décision de suspendre plusieurs contenus de nos plateformes. En ce temps de crise, nous considérons avoir agi de façon responsable. Cela dit, nous sommes conscients de la valeur de ces productions d’ici et du travail de tous les artisans participant de près ou de loin à ces contenus. Étant conscient de la vitrine exceptionnelle offerte par nos plateformes aux talents québécois sur cette fiction, nous avons évalué que le moment était maintenant propice pour rendre la série disponible à nouveau», a déclaré le diffuseur par voie de communiqué.

La plupart des projets auxquels avait pris part l’animatrice et comédienne ont également été retirés des différentes plateformes de diffusion. Maripier Morin a perdu du même souffle d’importants contrats avec les entreprises Blush Lingerie, Bon Look, Buick, Marché GoodFood, et Bell Média.