La crise du logement pourrait atteindre un nouveau sommet le 1er juillet

MONTRÉAL — Au Québec, plusieurs listes d’urgence de ménages n’ayant pas trouvé de nouveau toit sont déjà plus longues que l’an dernier et l’actuelle pandémie de COVID-19 pourrait venir aggraver le problème au cours de l’été.

Jeudi, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a annoncé trois mesures d’aide dont la valeur totale pourrait atteindre 71,5 millions $. D’abord, 1800 ménages pourront obtenir le soutien du supplément au loyer d’urgence. Ce programme permet de combler la différence entre le prix mensuel du logement et la capacité de payer du locataire.

L’effet COVID-19

Si les listes de demandes d’urgence sont déjà longues, on s’attend à ce qu’elles s’étirent davantage au cours des prochains jours. En raison de la pandémie de la COVID-19, les appels à l’aide semblent être arrivés plus tôt, mais le sentiment d’urgence entraîne généralement une hausse des demandes plus on s’approche du 1er juillet.