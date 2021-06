Quand Kirk Douglas racontait (en français) le rôle qui l'a le plus marqué

Chip HIRES via Getty Images

Chip HIRES via Getty Images

Un acteur légendaire s’est éteint. Kirk Douglas est mort ce 5 février, à l’âge de 103 ans, laissant derrière lui une carrière fabuleuse et des rôles immenses . Il avait notamment interprété le personnage de Van Gogh.

Un rôle et un film marquant sur lequel il était revenu, le 27 janvier 1989, dans la mythique émission de Bernard Pivot , Apostrophes. La star hollywoodienne, qui venait présenter ses mémoires sur le plateau, avait expliqué ce que c’était de s’investir dans un rôle, tout en confiant avoir été longtemps marqué par celui de Vincent Van Gogh.

“J’ai failli me perdre dans le personnage”, racontera l’acteur dans ses mémoires “Le Fils du chiffonnier” (1988), précisant avoir vécu “une expérience effrayante proche de la folie”. Sorti en 1956, le film “La vie passionnée de Vincent Van Gogh” lui avait valu un Golden Globe, Kirk Douglas rompant avec ses rôles de durs à cuire.

Devant Bernard Pivot, Kirk Douglas avait à cette occasion raconté une anecdote hallucinante sur John Wayne, et tout cela dans un français quasi parfait. Français que l’acteur américain avait appris en deux mois pour un rôle. “John Wayne m’a dit: il faut que tu sois macho. Mais je lui répondais qu’en étant acteur, on peut tout jouer”, avait-il confié à Bernard Pivot.

On le surnommait “l’emmerdeur”. “À cause de mon franc-parler, j’ai longtemps été l’acteur le plus détesté d’Hollywood”.