Khate Lessard annonce ses fiançailles

«Il a dit oui! J’ai fait la grande demande aujourd’hui. Je me suis mise à genoux et j’ai fondu en larmes. C’est tellement stressant demander à quelqu’un d’être à tes côtés pour toujours. Clairement, j’avais besoin d’un homme comme lui pour traverser obstacles par-dessus obstacles. Je l’aime et il est mien», a déclaré la principale intéressée.