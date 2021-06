Dès les premières chansons, le Montréalais d’origine haïtienne a balancé son succès mondial 10% dont les rythmes sont accompagnés par la sublime voix de la chanteuse Kali Uchis. La vedette mondiale a un peu plus tard fait chanter la foule sur son refrain de Go DJ avant d’enchaîner des succès auxquels il a collaboré, au grand plaisir de la foule.

Le Québécois de 27 ans a fait un petit clin d’oeil à son frère, le rappeur Lou Phelps, en balançant son excellent morceau Come Inside. La foule a réservé le plus gros de son énergie vers la fin du spectacle pour Lite Spots, qui se retrouve sur 99,9%, l’un des plus gros succès de la carrière de Kaytranada. La tête d’affiche de la soirée a aussi fait plaisir au public en faisant jouer Chances, chanson qui a récolté plus de 21 millions d’écoutes sur Spotifiy.