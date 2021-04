Katherine Levac revient sur l'impact de son coming out

Andréanne Gauthier via Instagram/katherin_levac

Katherine Levac était de passage à l’émission Sucré salé, ce lundi 15 juin, et Patrice Bélanger a évidemment questionné son invitée sur la fameuse couverture du magazine Elle Québec pour laquelle elle a pris la pose aux côtés de sa douce moitié, la comédienne Karelle Tremblay.

Pour la principale intéressée, c’est néanmoins son coming out effectué quelques mois plus tôt, en plein gala Juste pour rire, qui demeure le moment le plus significatif à ses yeux. Ce dont elle ne se doutait pas, toutefois, c’est à quel point la réponse du public face à cette affirmation de soi allait se révéler positive.

«À ce moment-là, je le faisais pour plein de raisons ce numéro-là, aussi parce que je trouvais ça drôle. Mais je ne me doutais pas de l’impact, peut-être naïvement. Les messages reçus par la suite, ça n’a pas de bon sens. De bons messages, un impact positif. Vraiment. Et c’est rare que c’est presque juste positif», a-t-elle confié.

Katherine Levac a poursuivi en soulignant que ce qui avait surtout plu aux gens, c’est la façon dont elle a su aborder le sujet en demeurant fidèle à elle-même, en ne se confinant pas dans un case.

«J’ai parlé de ça en étant en mode, genre : ″Je sors avec une fille, et c’est bien relax″. Et c’est ça que les gens me disaient : ″C’est tellement inspirant le fait que tu n’en fasses pas un cas, que tu en parles de manière banale. Parce que pour moi, c’est extrêmement banal», a-t-elle expliqué.

«Je ne suis pas une fille qui aime être dans des cases [...] Quand tu me dis : ″Tu es gaie, tu es bisexuelle ou pansexuelle, ce sont des affaires que je ne comprends pas tant encore. Je suis comme je suis. J’aime les humains, pas mal tout le monde a une chance avec moi!»

«Si tu n’as jamais dit la phrase : ″Yo, le vibe est sick″, tu as une chance avec moi», a-t-elle conclu, illustrant son point de façon on ne peut plus claire et limpide.