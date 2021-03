Le Conseil mohawk de Kahnawake offre aux Wet'suwet'en ses «Peacekeepers»

Le grand chef de Kahnawake, Joseph Norton, affirme vendredi que cette solution permettrait à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de se retirer du secteur pendant que les chefs héréditaires et les représentants des gouvernements négocient pour dénouer l’impasse qui a déclenché des manifestations un peu partout au pays et entraîné des perturbations du trafic ferroviaire depuis trois semaines.

La ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, et le ministre des Relations avec les Autochtones de la Colombie-Britannique, Scott Fraser, ont entamé jeudi après-midi des discussions très attendues avec les chefs héréditaires. Ils étaient de retour vendredi matin aux bureaux des Wet’suwet’en à Smithers. À l’issue d’une rencontre d’environ trois heures, jeudi, le ministre Fraser a déclaré que les discussions avaient été productives et que le ton était respectueux. La ministre Bennett a parlé “d’un très bon départ”.

Les chefs héréditaires qualifient cette ronde de “première étape”, notant que le premier ministre Justin Trudeau et son homologue provincial, John Horgan, avaient refusé les invitations à discuter du projet de gazoduc Coastal GasLink. Mme Bennett a semblé laisser la porte ouverte, vendredi, à une éventuelle rencontre impliquant les deux premiers ministres. “Nous devons travailler fort. Nous aimerions qu’une réunion avec les premiers ministres soit une bonne réunion, et nous devons encore travailler”, a-t-elle déclaré vendredi avant d’entrer dans les bureaux des Wet’suwet’en. “Le ministre Fraser et moi avons été délégués par nos premiers ministres pour faire ce travail et c’est ce que nous allons faire.”