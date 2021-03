Une injonction accordée pour lever la barricade à Kahnawake

Invoquant les difficultés croissantes d’approvisionnement pour certains produits, les pertes d’emplois et des pertes de “plus 100 millions $ par jour actuellement, juste pour l’économie du Québec”, le premier ministre a affirmé que c’est à la Sûreté du Québec (SQ) d’assumer la tâche du démantèlement des barricades, mais il a reconnu que la question de juridiction est fort délicate, puisque la barricade se trouve sur le territoire mohawk et qu’il y a certains membres de la communauté “qui sont armés”.

“Agir si possible avec les Peacekeepers”

“Il faut être prudents parce qu’actuellement, les policiers à Kahnawake ce sont les Peacekeepers. On parle avec (le grand chef) Joe Norton de qui relèvent les Peacekeepers. La Sûreté du Québec est très consciente de ça aussi”, a noté M. Legault, disant faire confiance à la SQ pour “essayer d’agir si possible avec les Peacekeepers”.

À Ottawa, le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, a cherché à placer des balises en rappelant qu’il y a “un protocole d’entente et d’engagement spécifique aux Autochtones” élaboré à la suite des leçons tirées des crises d’Oka et d’Ipperwash. Même si le “pays souffre et nous voulons évidemment la levée des barricades”, a poursuivi le ministre, il s’est dit convaincu que “M. Legault vise aussi une solution pacifique. (...) La sécurité de nos citoyens lui est très chère et m’est très chère aussi. Prenons un pas en arrière, pensons à ce que nous faisons, pensons à la situation dans laquelle on se trouve et essayons, forçons nous, d’en arriver à cette solution qui est pacifique”.