Après les premiers ministres du Québec et de l’Ontario, François Legault et Doug Ford, c’est au tour du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, de déconseiller fortement aux citoyens de voyager vers le Sud, alors que la deuxième vague de la COVID-19 frappe plus fort que jamais.

Il venait de se réjouir de l’approbation par Santé Canada d’un second vaccin contre la COVID-19, celui de Moderna. Et il en a profité pour demander aux citoyens de ne pas baisser la garde trop vite, malgré cette bonne nouvelle, ce qui risquerait selon lui d’anéantir tant d’efforts qui ont été faits pendant dix mois.

“Nous avons déjà des mesures extrêmement fortes en place par rapport à la quarantaine. Et ça a fonctionné assez bien depuis bien des mois. On est effectivement préoccupé avec le nombre de gens qui considèrent d’aller dans le Sud, par exemple. C’est pour ça que nous disons de ne pas le faire”, a-t-il répondu.

Mardi, le premier ministre du Québec, François Legault, avait dit attendre plus de fermeté et des informations plus claires de la part du gouvernement fédéral, qui est responsable des aéroports et des frontières au pays, alors que les médias diffusent des images de voyageurs dans les aéroports, avec le masque parfois sous le nez.