Des photos et une vidéo de Justin Trudeau portant du maquillage pour assombrir sa peau avaient fait surface lors de la campagne électorale de l’automne dernier, secouant l’équipe libérale et forçant le premier ministre à s’excuser longuement et à plusieurs reprises pour ses comportements. Il avait expliqué qu’il n’avait pas réalisé à l’époque à quel point arborer un «blackface» était offensant.