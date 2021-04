La famille de Joyce Echaquan se tourne vers les tribunaux

La famille de Joyce Echaquan, la mère de famille décédée lundi à l’hôpital de Joliette après y avoir subi du racisme , entame des poursuites judiciaires dans cette affaire. L’avocat de Québec Jean-François Bertrand représente les membres de la famille, dont son mari Carol Dubé et leurs sept enfants.

Le détail des procédures judiciaires a été dévoilé en conférence de presse au Centre d’amitié autochtone de Lanaudière. Le cabinet de Jean-François Bertrand se spécialise notamment en droit autochtone, en plus de mener de front plusieurs actions collectives.

Les proches de Joyce Echaquan comptent intenter une poursuite contre l’Hôpital de Joliette et déposer des plaintes auprès de la police ainsi que de la commission des droits de la personne. Ils espèrent que des accusations criminelles s’ensuivront.

«Le racisme systémique a contaminé l’Hôpital de Joliette et a tué ma conjointe», a déclaré Carol Dubé, la voix étranglée par l’émotion.

Me Bertrand rapporte que la famille compte bien saisir tous les recours que permet la loi pour obtenir justice.

Me Bertrand a appelé François Legault à cesser les «fausses promesses» et à passer immédiatement à l’action.

Des membres de la famille Echaquan alléguaient cette semaine en entrevue avec le HuffPost Québec que la femme de 37 ans pourrait avoir été surmédicamentée dans les heures qui ont précédé sa mort. Elle souffrait d’insuffisance cardiaque et avait un stimulateur cardiaque (pacemaker) depuis 2014, selon sa cousine Karine Echaquan.

«En raison des circonstances entourant le décès de Madame Echaquan combinées au traitement raciste et dégradant qu’elle a injustement et tristement subi, la famille de cette dernière souhaite obtenir une réparation juste et appropriée», a déclaré son avocat par voie de communiqué jeudi.