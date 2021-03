La justice américaine accuse Walmart d'avoir alimenté la crise des opiacés

Selon le ministère, Walmart “a distribué illégalement des substances réglementées et sous ordonnance au plus fort de la crise des opiacés” dans les pharmacies que le groupe exploite à travers les États-Unis.

“Étant l’une des plus grandes chaînes de pharmacies et l’un des plus grands distributeurs de médicaments du pays, Walmart avait la responsabilité et les moyens d’aider à prévenir le détournement d’opiacés”, a estimé Jeffrey Bossert Clark, procureur général adjoint par intérim, cité dans le communiqué.