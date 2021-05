Julien Lacroix crée tout un malaise en direct à «La semaine des 4 Julie»

Même la mouche qu’on aurait pu entendre voler était mal à l’aise, pendant cette entrevue décousue. Julien Lacroix est arrivé sur le plateau avec deux verres de vin bien remplis (c’était avant qu’il en renverse un peu sur la passerelle). Il s’est mis à esquiver les questions et semblait avoir du mal à parler.

Au début, Julie Snyder a tenté de désamorcer la situation en riant, mais plus l’entrevue avançait, plus elle semblait découragée. On était mal pour elle… même s’il nous semblait évident que c’était un coup monté.