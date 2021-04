Julien Lacroix s'exprime pour la première fois depuis qu'il a quitté la vie publique

Julien Lacroix a donné des nouvelles, ce mardi 12 janvier, pour la première fois depuis qu’il a quitté la vie publique , en juillet dernier, après avoir été visé par de nombreuses allégations d’agressions et d’inconduites sexuelles, notamment de la part de son ex-conjointe Geneviève Morin.

«J’aimerais d’abord présenter mes sincères excuses aux personnes que j’ai blessées. Sachez que je prends responsabilité sur mes actions et que je travaille chaque jour à réparer ce que j’ai brisé chez les autres en moi. [...] Mon intention n’est pas de régler ma vie privée en public. L’essentiel est que j’ai blessé des gens, et que je m’en excuse profondément. Je travaille désormais tous les jours à devenir humblement une meilleure personne.»

«Je tiens aussi à souligner que j’appuie le mouvement des dénonciations, malgré les impacts majeurs que ça a eu dans ma vie. Je suis conscient que c’est ainsi que se font les révolutions et que s’opèrent des changements nécessaires. »

Julien Lacroix poursuit en faisant état de ses importants problèmes de consommation d’alcool, se reconnaissant d’ailleurs comme un alcoolique et disant avoir étourdi son mal-être depuis son plus jeune âge avec l’alcool, la drogue et le travail.