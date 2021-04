Julie Snyder «libère sa colère» contre Gilbert Rozon

Julie Snyder a profité du passage de Pénélope McQuade sur le plateau de La semaine des 4 Julie, ce mardi 29 septembre, pour «libérer sa colère», et expliqué pourquoi elle n’avait pas dit non à Gilbert Rozon lorsque celui-ci l’aurait agressée au milieu des années 1990.

L’animatrice et productrice avait déposé une plainte au SPVM pour agression sexuelle contre Gilbert Rozon en octobre 2017. Les événements allégués seraient survenus à Paris, il y a plus de vingt ans.

La principale intéressée a d’ailleurs souligné que sa démarche n’avait pas pu aller plus loin, car en France, il y a prescription pour les affaires d’agression sexuelle, et le Canada n’y a pas juridiction.

Après avoir abordé la récente vague de dénonciations et le bris de confiance entre les victimes et le système judiciaire, Julie Snyder a demandé à son invitée de réagir à une déclaration de Gilbert Rozon datant de février 2018. Ce dernier prétendait alors n’avoir «jamais fait l’amour à quelqu’un si une personne lui dit non» .

«Je ne sais pas quoi penser de cette déclaration-là, parce que je ne suis pas lui. Ce que je sais, c’est que j’ai entendu beaucoup trop de témoignages de femmes dans ma vie qui ont dit non souvent. Et j’ai parlé avec des hommes qui se sont rendu compte bien trop tard qu’ils avaient entendu non dans leur vie, qu’ils avaient compris non, ressenti non, mais que ce n’était pas important ce que l’autre personne avait à dire ou ne pas dire», a-t-elle déclaré.