Julie Snyder réplique à Jacynthe René après ses commentaires sur son entrevue

L’animatrice Julie Snyder a reçu l’entrepreneuse et actrice Jacynthe René sur son plateau de La semaine des 4 Julie , mercredi soir, et ça ne s’est pas bien passé à en croire les principales intéressées.

«Les mots me manquent. Stupéfaite, assommée, trahie, humiliée, et même un peu découragée. [...] En préentrevue, il était plutôt question du beau succès de notre entreprise, puis de maternité, du livre Respirer le bonheur et de mon film Grandir Heureux et même de l’intérêt que Maison Jacynthe suscite partout dans le monde», a-t-elle écrit dans une publication sur Instagram.