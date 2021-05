Au tour de Julie Snyder d'avoir son émission de réno-déco

Il y a visiblement certains passages obligés dans la vie de toutes célébrités. Il y a évidemment les bons vieux albums de Noël, mais il y a aussi les émissions de rénovation, de décoration et de croissance personnelle. Imaginez lorsque vous avez l’opportunité de faire les trois en même temps!

Ce nouveau projet a été dévoilé en grande pompe, ce jeudi 18 février, sur le plateau de La semaine des 4 Julie , alors que la principale intéressée avait momentanément confié sa place d’animatrice à Mathieu Dufour, afin que l’humoriste et chroniqueur puisse l’interviewer à ce sujet.

Dans ce nouveau rendez-vous, dont les tournages ont déjà commencé, nous pourrons voir Julie Snyder organiser le départ de sa grande maison d’Outremont (avec toutes les réparations que cela implique), puis emménager à l’intérieur de son nouveau condo (considérablement plus petit, ce qui entraînera quelques choix et décisions importantes). Le tout en partageant, évidemment, quelques confidences sur son passé professionnel et sa vie privée.