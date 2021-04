Julie Perreault ne sera pas de retour dans «L'Échappée»

Insatisfaite de la tournure que prenait la série et se heurtant à l’inflexibilité d’Allen en ce qui a trait au développement de l’intrigue, Julie Perreault aurait décidé de passer à autre chose, en permettant néanmoins à l’autrice et ses acolytes de boucler correctement la boucle de son personnage.

Avec le décès de David Lelièvre (Patrick Hivon), le lourd héritage psychologique qu’il a laissé à Joëlle (Laurie Babin), et l’enquête entourant la mort du psychopathe à laquelle devra faire face Richard L’Espérance (Pierre-Yves Cardinal), un renouveau paraissait de plus en plus inévitable et, espérons-le, salutaire.