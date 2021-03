«Doute raisonnable»: Julie Perreault, tête d'affiche de la nouvelle série policière de Podz

Scénarisée par Danielle Dansereau d’après une idée originale de Fabienne Larouche, la série policière marquera les retrouvailles de Julie Perreault et du réalisateur Daniel Grou (Podz), qui avaient collaboré ensemble pour les séries Minuit, le soir, 19-2 et 3 x rien.

Le groupe se verra confier des dossiers «tragiques et litigieux», tandis qu’il devra opérer sous les regards attentifs de la population et des médias. Car les enquêteurs du GICCS auront également la tâche non négligeable de redorer l’image de la police en ce qui a trait à sa gestion des crimes sexuels.