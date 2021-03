«Tout le monde en parle»: Julie Perreault revient sur son départ de «L'Échappée»

«J’ai d’abord eu le courage de prendre la parole, parce que c’est particulier, les interprètes, on est constamment programmés pour être convoités, donc on fait juste attendre. Toute notre carrière, on attend que quelqu’un nous appelle, que quelqu’un nous dise qu’il nous désire», a-t-elle renchéri.

«Et tout à coup, tu te retrouves dans un projet, et tu ne sais même pas si tu as le droit de te poser la question si tu es heureux dans ce projet-là, si tu es capable d’évoluer correctement et d’offrir le meilleur de toi-même. Et un jour, je me suis posé la question, et j’en ai parlé à qui de droit, et j’ai tenté de faire ça de la façon la plus convenable possible.»