Son personnage, Isabelle Gagnon, qui mène une entreprise d’organisation de mariage, fera la démonstration que «la garde peut être partagée, mais pas les préoccupations constantes», apprend-on dans un communiqué publié par Radio-Canada. On la décrit comme une femme humaine, généreuse, attachante, drôle… et en manque de sommeil!

À travers cette émission à sketchs, on apprendra à connaître ses jumeaux Ema (la super Lilou Roy-Lanouette, qui était tellement juste dans Jouliks) et Ludo (Joey Bélanger), son aînée Jade (Emi Chicoine, qu’on a pu voir récemment dans Plan B, et actuellement dans L’effet secondaire), son ex (le talentueux Patrick Hivon), la nouvelle blonde de ce dernier (Catherine Souffront), sa mère (Danielle Proulx-Cloutier, une valeur sûre)... et sa soeur («son quatrième enfant»), interprétée par nulle autre que Véronique Cloutier!